Предприниматель потребовал 6 млн рублей из-за секретов производства шаурмы

Предприниматель Сергей Шипилов подал заявление в генеральную прокуратуру России и в Роспатент из-за того, что продавший ему франшизу сети фастфуда «VЛAVAШЕ» Павел Крупин скрыл фирменный рецепт шаурмы. Предприниматель оценил ущерб в 6 млн рублей. Об этом сообщили «Невские Новости».

Сергею Шипилову передали место в субаренду, право использования вывески, а также предоставили поставщиков и официально неустроенный персонал, включая повара. Шипилов как франчайзи платил Павлу Крупину паушальные взносы, ежемесячные проценты с прибыли, а также за поставку продуктов, частично — наличными. Никакой передачи секретов производства, никакого обучения бизнесу не было, — рассказала представляющая интересы Шипилова юрист Эльнара Троицкая.

Она добавила, что Крупин не имел исключительных прав на товарный знак, он оформил их через год после договора с Шипиловым.

Павел Крупин назвал происходящее манипуляцией и заявил, что предприниматель вложил 6 млн рублей в свою точку, а не отдал ему. Сокрытие секрета производства он отрицает. Если бы это было правдой, франчайзи бы вообще не смог начать работу. Товарный знак же зарегистрирован с 2018 года, утверждает Крупин.

Ранее эксперты зафиксировали рост стоимости шаурмы в России. Продукт подорожал с начала года на 8%, его средняя цена составляет 166 рублей.