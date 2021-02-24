Предполагаемая дочь Путина высказалась о сходстве с президентом

https://static.news.ru/photo/20699a56-76d6-11eb-b495-96000091f725_660.jpg Елизавета Кривоногих Фото: luizaroz_/instagram.com

Елизавета Кривоногих, которую называют третьей дочерью президента Владимира Путина, высказалась о своём внешнем сходстве с главой государства.

Девушка ответила на вопрос о том, считает ли она себя похожей на Путина. Она подтвердила, что может иметь сходство с президентом, когда он был молод.

Слушайте, по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича, — сказала она.

Такое заявление она сделала в интервью журналу GQ. При этом журналисты не спрашивали её о родстве с главой государства.

Накануне Кривоногих пообщалась в социальной сети Clubhouse с автором расследования о себе. В ходе разговора она рассказала о «золотом миллиарде», который «устроил всю эту канитель с коронавирусом», таким образом убивая людей. Она считает, что если «такие обычные люди» могут убивать, то и правительство может делать это «в разумных целях».

Впервые о Елизавете Кривоногих стало известно после расследования издания «Проект», в котором её называют третьей дочерью Путина. По информации журналистов, её мать, Светлана Кривоногих, близко общалась с главой государства, а также получала от его друзей дорогостоящие подарки. Кроме того, в материале говорится, что Елизавета «невероятно похожа на главу государства». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что информация в расследовании «притянута за уши», писал NEWS.ru.