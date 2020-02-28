Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем будет создан в МГУ имени Ломоносова до конца 2020 года.
Согласно презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании учёного совета, его возглавит «К.В. Тихонова». Как
Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем займётся фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Он будет финансироваться из программы развития МГУ.
Ранее NEWS.ru писал, что Катерина Тихонова, которой приписывают родство с президентом РФ, приняла участие в сюжете на «России 1». На телеканале рассказали о технологии, которая может «запрограммировать сознание». Девушка возглавляет компанию «Иннопрактика», разработавшую описанную систему. Она дала интервью, в котором рассказала, что нейроцентр построен на соединении технологий и реального спроса в экономике.
Reuters
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