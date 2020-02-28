https://static.news.ru/photo/3a34f948-5a1d-11ea-86a9-fa163e074e61_660.jpg Катерина Тихонова Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»

Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем будет создан в МГУ имени Ломоносова до конца 2020 года.

Согласно презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании учёного совета, его возглавит «К.В. Тихонова». Как уточняют «Ведомости», речь идёт о Катерине Тихоновой. Сейчас она руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва. Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем займётся фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Он будет финансироваться из программы развития МГУ.

Ранее NEWS.ru писал, что Катерина Тихонова, которой приписывают родство с президентом РФ, приняла участие в сюжете на «России 1». На телеканале рассказали о технологии, которая может «запрограммировать сознание». Девушка возглавляет компанию «Иннопрактика», разработавшую описанную систему. Она дала интервью, в котором рассказала, что нейроцентр построен на соединении технологий и реального спроса в экономике.