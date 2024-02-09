«Предотвратило ядерный конфликт»: Дугин о роли интервью Путина Карлсону Дугин: историки опишут интервью Путина как предотвращение ядерного конфликта

Фото: kremlin.ru

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая не знакома с русской историей, заявил РИА Новости философ Александр Дугин. Он отметил, что впоследствии состоявшуюся в Кремле беседу могут описать как событие, предотвратившее ядерный конфликт.

Эта беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта, — заявил Дугин.

Философ отметил, что историческим интервью делает даже не то, что говорил Путин, а то, что оно стало прорывом за счет высокой популярности Карлсона в американском обществе. По его словам, журналиста считают «фигурой номер один» консервативного большинства в США.

Дугин добавил, что президент России сделал правильный ход, так как официальные СМИ, элита и правящие круги на Западе «не услышат» или «цензурируют» его слова. В то же время Карлсон является почти единственной возможностью для Путина донести свое понимание ситуации до широкой публики. Философ подчеркнул, что интервью стало самым успешным событием в медийной политике с начала СВО.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что интервью Путина является посланием всему мировому сообществу. По его словам, российский лидер дал понять Западу, что Москва готова к серьезному разговору, прежде всего по вопросам взаимной безопасности.