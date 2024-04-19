«Предоставим пурген»: военкор высмеял предложение Столтенберга по ВСУ Военкор Коц предложил Столтенбергу поискать снаряды для ВСУ в кишечнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу стоит поискать снаряды для Вооруженных сил Украины в собственном кишечнике, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он оценил предложение генсека к союзникам Киева «заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды».

В свою очередь советуем господину Столтенбергу получше поискать снаряды в своем персональном хранилище: заголиться ниже пояса, присесть на корточки и натужно покашлять. Если очень нужно — предоставим гуманитарный пурген, — пошутил военкор.

Ранее Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту. При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot.

Также генсек НАТО заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. Столтенберг отметил необходимость стран Североатлантического альянса поставлять Киеву вооружение, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям. Он призывал союзников Украины внимательно проверить хранилища и склады и передать оружие. По словам генсека, в этом случае страны «должны рисковать своей безопасностью».