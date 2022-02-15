Предложение замораживать деньги для защиты от мошенников нашло одобрение

Инициатива депутатов Госдумы замораживать деньги россиян в случае атаки мошенников верная, считает специалист по информационной безопасности Юрий Морозов. Граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников и далеко не всегда им удаётся вернуть потерянные финансы, объяснил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

К сожалению, далеко не всегда можно вернуть денежные средства, которые человек по неосторожности перевёл мошеннику. Люди обращаются в банк, но либо движение денег нельзя определить в принципе, либо уже слишком поздно — сумма выведена мошенником, а расчётный счёт или карта удалены. Инициатива замораживать деньги и блокировать счета мошенников — очень правильная. Только вот лично я сделал бы поправку: не временно блокировать их балансы, а без возможности восстановления, — сказал Морозов.

Или же можно после временной блокировки попытаться вернуть средства пострадавшему и затем удалять счёт, предложил он. Морозов добавил, что пользователям важно уметь вычислять схемы аферистов, перепроверять звонки из банков и не переводить средства на незнакомые счета.

Ранее банки раскритиковали предложенный Центробанком законопроект по борьбе с мошенниками. Регулятор призвал усложнить процедуру проведения операций для проверки на предмет мошенничества.