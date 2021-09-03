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«Предлагаю покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы

11:53, 06 сентября 2021
«Предлагаю покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы Священник храма Блаженной Ксении Петербургской Роман Степанов Фото: saintksenianchk/vk.com
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Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске, Роман Степанов, «предложил покаяться» российскому духовенству и в частности патриарху Кириллу, призвав их опубликовать декларацию о своих доходах. Своё мнение он высказал на YouTube-канале pope Roman.

Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все монастыри и храмы, и церковные образования приставили свои декларации, — заявил Степанов.

Священнослужитель считает, что РПЦ должна перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление». Московская патриархия пока никак не прокомментировала это заявление.

Ранее президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский сдали свои декларации о доходах за 2020 год.

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