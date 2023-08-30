«Ужасное предательство»: Тарасова осудила бегство фигуристки Горбачевой Тарасова назвала предательством исчезновение 16-летней фигуристки Горбачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала поведение сбежавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой предательством по отношению к тренеру и родителям, пишет ТАСС. По словам наставника, девушка должна была позвонить матери и «не трепать всем нервы». Фигуристка должна понять, что подобные поступки в спорте недопустимы, отметила она.

В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем, — заявила Тарасова.

Ранее Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. Девушка сообщила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием. Она отметила, что сейчас находится дома с любимым тренером и матерью. Горбачева пообещала продолжить тренировки и выступления, а также попросила поклонников не верить «СМИ и горе-блогерам».

До этого сообщалось, что Горбачева пропала без вести 28 августа. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась с тренером.