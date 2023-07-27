«Предать Родину он не мог»: правозащитник вступился за осужденного Сачкова Правозащитник Титов: Сачков мог быть полезен России с точки зрения кибербезопасности

Фото: Мосгорсуд

Основатель компании Group-IB Илья Сачков мог внести весомый вклад в обеспечение кибербезопасности России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В комментарии для РБК он поставил под сомнение приговор суда, согласно которому Сачкова отправили в тюрьму по обвинению в госизмене.

Я не изучал уголовное дело Ильи Сачкова, статья не предпринимательская. Но, зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил и мог бы и вносить огромный вклад в ее кибербезопасность. Не так много у нас специалистов такого уровня, чтобы вот так ими разбрасываться, — сказал Титов.

Мосгорсуд ранее огласил приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Прокурор в прениях сторон просил приговорить Сачкова к 18 годам колонии, защита настаивала на полном оправдании. В итоге бизнесмену назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сачкова задержали 28 сентября 2021 года по подозрению в госизмене. На следующий день бизнесмен был арестован. В московском офисе его компании прошли обыски. Материалы дела в отношении Сачкова были сразу маркированы грифом «секретно». Дело предпринимателя слушалось в закрытом режиме.