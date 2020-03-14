Премьер-министр Михаил Мишустин предложил расширить полномочия главного санитарного врача и предоставить ему возможность обязать пациента находиться на домашнем карантине.
В ходе стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать эту инициативу,
В России число зафиксированных заражений коронавирусом составляет 53. Шесть человек к настоящему моменту выздоровели. В мире насчитывается около 145 тысяч заразившихся. При этом от коронавируса умерли 5,4 тысячи человек, выздоровели более 72 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу. Власти регионов премьер попросил ограничить проведение массовых мероприятий.
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