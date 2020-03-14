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Главы министерств и ведомств представят подробный отчёт о ситуации в различных сферакх жизнедеятельности страны в рамках стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом во вступительном слове объявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мы сегодня пригласили все заинтересованные лица — здесь более расширенный состав, чем обычно мы в правительстве собираемся, у нас стратсессия, — приводит слова премьер-министра ТАСС. Замглавы кабмина Татьяна Голикова доложит...