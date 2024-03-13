Праздники и традиции 13 марта: как на Руси умасливали зятя и многое другое

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«Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге». К. Е. Маковский

13 марта — 73-й день високосного года. Масленица в самом разгаре, а значит, самое время накрывать на стол и принимать гостей. Выясняем, чем заняться в среду, следуя народным поверьям, и рассказываем, какой праздник отмечают 13 марта православные христиане.

13 марта — третий день Масленицы

13 марта 2024 года приходится на середину масленичной недели. В народе этот день прозван Лакомкой, или Скоромной середой. Узкая Масленица подходит к концу, и вместе с ней завершаются хозяйственные дела. Им на смену приходит пышное празднование, обильные угощения и зимние игры.

Лакомка получила свое название от традиции накрывать пышный стол. В этот день наравне с блинами подают творог, пряники, сбитень, компот и другие угощения. По народному поверью, чем плотнее выдался праздничный обед, тем богаче уродится урожай. Так что даже неимущие крестьянские семьи старались приготовить как можно больше кушаний.

Незамужние женщины тоже не оставались без дела. Их развлечением на Лакомку были съезды. Девушки облачались в лучшие наряды, собирались с пожилыми матронами и все вместе катались на санях. По дороге девушки распевали песни и флиртовали с молодыми людьми.

Но главная традиция Лакомки, соблюдаемая и по сей день, — встреча с тещей. Женатые мужчины отправляются в гости к тещам, часто в компании родственников или друзей. Там их ждет не только пышный стол, но и обходительное обращение. А все потому, что на Лакомку теща обязана умилостивить избранника дочери: расхваливать его достоинства и угощать. По народному поверью, «умасливая» зятя, теща обеспечивает дочери хорошую жизнь в новой семье. Так что праздник 13 марта — подходящее время для того, чтобы встретиться с родственниками.

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Приметы на 13 марта: что можно и нельзя делать

Итак, 13 марта 2024 года — день беззаботного веселья и семейных застолий. Его можно и нужно проводить на широкую ногу. Даже запреты на Лакомку соответствующие: в масленичную среду славяне старались не ссориться, не тосковать и не скупиться.

Впрочем, на этом ограничения не заканчиваются. Масленичная неделя неспроста называется Сырной седмицей. Она предшествует Великому посту. Так что верующие, готовясь к говению, постепенно урезают рацион. В праздник 13 марта запрещается употреблять мясные блюда и алкоголь. Зато дозволены:

растительные продукты;

молоко и молочные продукты;

рыба;

яйца.

Нельзя не упомянуть и погодные приметы, связанные со Скоромной середой. 13 марта можно узнать, чего ждать от наступившей весны:

снегопад — к дождливой весне;

день выдался морозным — значит, весна придет поздно и будет холодной;

на Лакомку тепло и безветренно — к ранней и мягкой весне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День иконы Богородицы Девпетерувской — церковный праздник 13 марта

13 марта в России — праздник для православных христиан. В этот день верующие почитают Девпетерувскую икону Божией Матери. Богоматерь изображается вместе с младенцем Христом, стоящим у нее на коленях. Ее правая рука придерживает юного Спасителя, левая — сложена в молитвенном жесте.

Точная история явления иконы неизвестна. По одной из версий, она была обнаружена 29 февраля 1392 года. Сведений о местонахождении оригинального образа тоже нет: он был утерян в XX веке. Зато сохранился чудотворный список иконы. Он находится в тамбовском Спасо-Преображенском соборе. Его держат близ мощей святителя Питирима, жившего в XVII веке. Считается, что Девпетерувская икона была личной келейной святыней епископа.

Икона обрела славу в 1833 году. По преданию, некий мужчина был по навету заключен в тюрьму без шансов на освобождение. Однажды на его тоскующую жену снизошло видение. Некий старец указал ей на келью епископа Питирима и образ Богородицы. Он велел ей отыскать икону и отслужить перед ней молебен. Когда женщина выполнила указ, ее супруга неожиданно оправдали и освободили.

С тех пор Девпетерувская икона считается чудотворной. Верующие молятся перед ней об укреплении веры, избавлении от душевных и телесных мук. Считается, что образ Богоматери приносит исцеление и утешение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие события произошли 13 марта

Мы рассказали, какой праздник отмечают 13 марта 2024 года. Но на этом интересные факты не заканчиваются. Тринадцатый день весны — годовщина целого ряда ярких исторических событий. Вот некоторые из них:

1869 — Дмитрий Менделеев завершил работу над периодической системой химических элементов;

1881 — совершено нападение на Александра II, во время которого император получил смертельное ранение;

1899 — началось движение поездов на Пермь-Котласской железной дороге, соединившей Центральную Россию, Урал и Сибирь;

1917 — вышел в продажу первый номер газеты «Известия»;

1930 — Советский Союз официально победил безработицу;

1930 — объявлено об открытии девятой планеты Солнечной системы — Плутона;

1938 — русский язык стал обязательным предметом во всех советских школах;

1989 — изобретена Всемирная сеть, она же — интернет;

1992 — в РФ создано подразделение МЧС — спасательный отряд «Центроспас».

Кто из знаменитостей родился 13 марта

Продолжаем говорить про значимые события и праздники 13 марта 2024 года. Это юбилейная дата для многих знаменитостей, в числе которых — государственные деятели, музыканты и писатели, ученые, архитекторы и спортсмены. Вот только некоторые из них:

Шарль Бонне (1720–1793) — натуралист, открывший партеногенез;

Джозеф Пристли (1733–1804) — священник, ученый, открывший кислород и аммиак;

Лев Руднев (1885–1956) — архитектор, автор проекта одной из сталинских высоток — главного здания МГУ;

Ирина Бугримова (1910–2001) — первая дрессировщица в Советском Союзе;

Сергей Михалков (1913–2009) — литератор, автор текстов государственных гимнов СССР и РФ;

Скэтмэн Джон (р. 1942) — музыкант, создатель уникального (но безымянного) стиля, совмещающего элементы техно и скэта;

Федор Симашев (1945–1997) — лыжник, мастер спорта СССР, чемпион ОИ и мира;

Анатолий Фоменко (р. 1945) — академик РАН, создатель псевдонаучной концепции «Новая хронология»;

Зинэтула Билялетдинов (р. 1955) — хоккеист, тренер, чемпион ОИ, Европы и мира;

Ольга Рукавишникова (р. 1955) — легкоатлетка, мастер спорта международного класса;

Александр Самокутяев (р. 1970) — летчик-космонавт, депутат Госдумы;

Доминик Ландертингер (р. 1988) — биатлонист, чемпион мира;

Тристан Томпсон (р. 1991) — баскетболист, тяжелый форвард и фронтовой, чемпион НБА;

Симен Хегстад Крюгер (р. 1993) — лыжник, чемпион ОИ;

Анна Вяхирева (р. 1995) — чемпионка мира по гандболу;

Микаэла Шиффрин (р. 1995) — горнолыжница, чемпионка ОИ и мира.

Фото: Юрий Долягин/РИА Новости Советский лыжник, чемпион мира по лыжным гонкам 1970 года, многократный чемпион СССР Федор Симашев

Именины 13 марта

Мы выяснили, какой праздник приходится на 13 марта 2024 года. Напоследок обратимся к святцам и скажем пару слов о дне ангела. В високосном году на эту дату приходится лишь один именинник — Иван.

Теперь вам известно все, что нужно знать про праздники 13 марта 2024 года. Главное событие этого дня — Масленица. А потому его стоит провести на широкую ногу. Только не забывайте избегать мяса, алкоголя и ссор.

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