Праздники 25 марта: от культурного наследия до ухода за лошадьми

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Праздники 25 марта 2024 года

25 марта — 85-й день наступившего високосного года. Это особенная дата для писателей, художников, артистов балета, работников библиотек и музеев и еще тысяч россиян других профессий. А в народе это день заботы о лошадях и приготовления круглых пирогов. Рассказываем про праздники 25 марта 2024 года и делимся связанными с ними фактами и поверьями.

25 марта — праздник работников культуры в России

25 марта — праздник для десятков тысяч россиян. В календаре он числится как День работника культуры. Он учрежден в 2007 году и отмечается по всей стране, хотя и не является официальным выходным.

День работника культуры отмечают представители творческих профессий: от литераторов и художников до артистов театра и кино, сотрудников издательств и типографий, реставраторов, служащих музеев и не только. Словом, это профессиональный праздник всех россиян, чья деятельность связана с сохранением и популяризацией отечественной культуры.

В преддверии праздника 25 марта в России вручают государственные премии. В их числе — президентская премия для молодых деятелей культуры. В 2024 году обладателями престижной награды стали:

тувинская исследовательница-филолог Менги Ондар;

виолончелист Александр Рамм;

художник Александр Крюков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Александр Рамм

Всемирные памятные даты и праздники 25 марта 2024 года

Перед тем как перейти к народному календарю, скажем еще пару слов про светские памятные даты и праздники 25 марта 2024 года. С 2007 года по инициативе ООН в этот день вспоминают жертв трансатлантической работорговли. События, к которым отсылает памятная дата, развернулись в XVI–XIX веках. В этот период миллионы жителей Африки были вывезены с родины для подневольной работы на плантациях.

Впрочем, сегодня День памяти жертв рабства имеет более широкое значение. Это день информирования населения об истории и последствиях траффикинга — торговли людьми. В этот день транслируют документальные фильмы, проводят лекции и конференции, организовывают акции, привлекающие внимание к проблеме похищения и порабощения в современном обществе.

Феофанов день — народный праздник 25 марта

Теперь выясним, какой праздник приходится на 25 марта 2024 года в народном календаре. Православные христиане вспоминают византийского монаха и летописца Феофана Исповедника. В молодости он вел светскую жизнь: получил хорошее образование, служил на должности чиновника, был женат. Однако в зрелости он отказался от мирских благ и принял монашеский постриг. Феофан Исповедник основал несколько монастырей, был аскетом и, согласно преданию, творил чудеса исцеления и изгнания бесов. Последние дни жизни он провел в темнице, куда был заточен иконоборцами.

В народе праздник 25 марта был прозван Феофановым днем. Жители сел и деревень вовсю занимались хозяйственными работами. Особое внимание уделялось главным помощникам крестьян — лошадям. Животных нужно было выпустить из стойла, хорошенько накормить и напоить у родника. Чтобы родниковая вода приобрела целебные свойства, в нее опускали какой-либо серебряный предмет, например кольцо или ложку.

Фото: Public domain/Wikimedia Феофан Исповедник

Приметы на 25 марта: что можно и нельзя делать

В России 25 марта — праздник, который нужно провести в работе. Следуя народным обычаям, в этот день устраивают генеральную уборку. К столу подают пироги — обязательно круглые, чтобы избежать «острых углов в отношениях». Иногда советуют окропить святой водой входную дверь и прятать по углам дома монетки — для привлечения достатка.

Мало какой праздник обходится без запретов. 25 марта не исключение. В этот день запрещается:

сквернословить и браниться — можно привлечь несчастье;

сидеть без дела — к нищете;

обламывать ветви берез — можно остаться без пассии;

бранить лошадей — животные заболеют;

давать в долг — чревато финансовыми проблемами;

принимать подарки — полученный предмет притянет горе.

С Феофановым днем связаны и погодные приметы. Учтите, что иней 25 марта 2024 года пророчит дождливый июнь. А если день выдался ясным, то дожди и вовсе будут идти все лето.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковный праздник 25 марта 2024 года

Какие события произошли 25 марта

Мы ответили на вопрос, какой праздник справляют 25 марта. Пришла пора перейти к интересным фактам, связанным с этой датой. Обратимся к страницам истории. На 25-й день весны пришлись такие события, как:

1238 — начало обороны Козельска (Черниговское княжество) от монгольских захватчиков;

1604 — основание Томска (Томская область, Сибирский федеральный округ);

1815 — объединение России, Великобритании, Австрии и Пруссии в антифранцузскую коалицию;

1918 — провозглашение независимости Белорусской Народной Республики;

1974 — выход фильма «Калина красная» — лидера советского проката, единственного цветного фильма Василия Шукшина;

1985 — премьера фильма «Гостья из будущего» на Центральном телевидении;

2002 — открытие гена, обусловливающего эпилепсию.

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Кадр из фильма «Калина красная»

Кто из знаменитостей родился 25 марта

25 марта — дата появления на свет культурных и политических деятелей, военных и партизан, спортсменов. Вот только некоторые из них:

Алексей Антропов (1716–1795) — живописец эпохи елизаветинского барокко, один из первых светских портретистов в России;

Андрей Дельвиг (1813–1887) — инженер, способствовал возведению московского и новгородского водопроводов, железных дорог, горных переправ и других массивных сооружений;

Джон Гутзон Борглум (1867–1941) — скульптор, автор портретного барельефа, известного как Рашморский мемориал;

Егише Чаренц (1897–1937) — литератор, армянский классик;

Сергей Ивченко (1925–1984) — ученый, популяризатор ботаники;

Фланнери О’Коннор (1925–1964) — писательница, представительница южной готики;

Александр Чекалин (1925–1941) — партизан-разведчик времен ВОВ, герой СССР;

Элтон Джон (р.1947) — музыкант;

Алексей Прокуроров (1964–2008) — лыжник, чемпион ОИ и мира;

Стефка Костадинова (р.1965) — легкоатлетка, действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту (2,09 м);

Сара Джессика Паркер (р.1965) — актриса;

Андрей Николишин (р.1973) — хоккеист, чемпион мира, мастер спорта России;

Ксения Раппопорт (р.1974) — актриса, народная артистка России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ксения Раппопорт

Именины 25 марта

Под конец разговора о том, какой праздник отмечают 25 марта 2024 года, вспомним об именинах. День ангела справляют:

Мы выяснили, чем примечательна дата 25 марта. На этот день приходится сразу несколько непохожих, но в равной степени интересных праздников. Это важный день не только для деятелей культуры, но и для российских скакунов и работников ипподромов.

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