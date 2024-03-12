Праздники 12 марта: от еловых ветвей до уголовно-исполнительной системы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники 12 марта 2024 года

Славяне говорили, что в этот день «плачет зима». А в современной России эта дата напрямую связана с работой Минюста. В Китае, Тайване и Северной Македонии массово высаживают деревья. А в Соединенных Штатах девочкам-скаутам вручают почетные награды. Все это — про 12 марта, 72-й день високосного 2024 года. Рассказываем, какой праздник справляют 12 марта в РФ и других странах, какие суеверия связаны с этой датой и чем еще она интересна.

День работников УИС Минюста — праздник 12 марта в России

В России 12 марта — праздник сотрудников УИС Минюста. Его полное название — День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Праздник приурочен к годовщине подписания Указа о создании тюремного департамента, подписанного Александром II в 1879 году. Это событие ознаменовало создание единой госсистемы исполнения наказаний — прототипа сегодняшней ФСИН. Впрочем, ранние акты регулировки наказаний появились в России столетиями ранее. Достаточно вспомнить «Судебники» XV–XVI веков.

Федеральная служба исполнения наказаний находится в ведомстве Минюста России. По данным 2023 года, число сотрудников УИС РФ превышает 300 тысяч человек. А количество заключенных в колониях составляет порядка 266 тысяч. На территории страны действуют чуть меньше 300 колоний особого режима и 164 — общего режима. Наравне с ними функционируют:

лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения;

воспитательные колонии и исправительные центры;

следственные изоляторы;

колонии-поселения;

медицинские части и здравпункты;

дома ребенка;

образовательные учреждения и не только.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 12 марта — День работников УИС Минюста

Праздники 12 марта 2024 года в мире

Продолжаем говорить о том, какие праздники справляют 12 марта 2024 года. Как было замечено ранее, в ряде стран, а именно в Китае, Тайване и Северной Македонии, это День посадки деревьев. Мужчины и женщины от 11 до 60 лет берут отгул, чтобы провести время за высадкой саженцев деревьев и цветов, обрезкой кустов, прополкой грядок.

Для канадцев 12 марта — праздник Содружества. В Замбии на эту дату приходится День молодежи, а в Габонской Республике — День обновления. Наконец в Штатах отмечают День девочек-скаутов. Отличившимся представительницам молодежного движения вручаются особые значки.

Стоит также сказать, какой праздник отмечают 12 марта 2024 года в мире. По инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» эта дата именуется Днем борьбы с киберцензурой. Памятная дата учреждена, чтобы напомнить о международной проблеме — цензуре и сдерживании свободы слова в Сети.

12 марта 2024 года — второй день Масленицы

Говоря про праздники 12 марта 2024 года, нельзя не вспомнить, что на эту дату приходится второй день Масленицы. В народе он получил название Заигрыши. В этот день молодежь устраивала смотрины — присматривалась друг к другу в попытках найти пассию. Образовавшаяся пара могла сыграть свадьбу по завершении Великого поста и празднования Пасхи. Еще больше о масленичных традициях, а также о способах приготовления блинов, читайте в нашей статье.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru 12 марта — второй день Масленицы

Василий Капельник — народный праздник 12 марта

В России 12 марта — праздник Василий Капельник. Христиане поминают Василия Декаполита. Его жизнь пришлась на время иконоборчества — VII–VIII века. Василий посвятил себя монашеским подвигам и борьбе с ересью. За свои убеждения он был заточен в тюрьму, в которой провел несколько лет. Однако лишения не сломили его дух и не заставили отказаться от веры. Обыкновенно поминовение монаха приходится на 13 марта, но в високосные годы оно переносится на предшествующий день

Народный праздник 12 марта именуется Василием Капельником. В этот день «плачет зима»: на крышах тает снег, и всюду раздается стук капели. По погоде судили о будущем урожае. Считалось, что длинные сосульки на 12 марта пророчат богатый урожай льна. Они же являются предвестниками затяжной весны.

А еще 12 марта было принято лечить детей от асцита, причем весьма необычным способом. Малышей, страдающих от «водянки», заворачивали в овчинный тулуп и выставляли за порог. В это время отец семейства должен был впустить в дом овец, а некоторое время спустя вывести их на улицу. Согласно поверью, животные излечивали ребенка от скопления жидкостей в брюшной полости, «принимая» недуг на себя.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Приметы 12 марта

Приметы на 12 марта: что можно и нельзя делать

Славяне верили, что на Капельника хвойные деревья приобретают особые целительные свойства. Поэтому в дом обязательно приносили еловые или сосновые ветви и ставили их в воду. А из их почек варили целебный отвар.

Девушки начинали день Василия Капельника с приготовления калачей. Считалось, что свежий хлеб на завтрак привлекает удачу. Незамужним женщинам он помогал в краткие сроки обрести суженого. Мужчины же встречали праздник за рубкой деревьев.

Впрочем, славяне были убеждены, что Капельник — несчастливый день. На него приходилось немало запретов. Большая часть из них связана с огнем. 12 марта запрещалось:

громко разговаривать и ругаться при розжиге огня — это сулило беду;

бросать в печь снятые с расчески волосы — можно было заработать головные боли;

плевать или выливать воду в огонь — это грозило язвами и болями в суставах.

Перед выходом из дома обязательно читали молитву. Это помогало отвадить несчастье.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Традиции 12 марта

Какие события произошли 12 марта

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 12 марта. Теперь обратимся к истории. На эту дату выпадает ряд интересных событий. Вот некоторые из них:

1229 год — крестоносцы взяли Иерусалим;

1770 год — в Петербурге основан джентльменский Английский клуб для дворян — центр светской и политической жизни;

1832 год — балерины начали носить пачку — танцевальный костюм из корсажа и жесткой тюлевой юбки;

1911 год — выявлены причины появления детского церебрального паралича;

1940 год — подошла к концу Советско-финская война;

1944 год — красноармейцы начали использовать ИСУ-122 — тяжелую самоходно-артиллерийскую установку;

1951 год — в Советском Союзе приняли нормативно-правовой акт «О защите мира»;

1974 год — на Марсе высадилась советская станция «Марс-6», передавшая на Землю данные о марсианской атмосфере и почве.

Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости Колонна советских САУ ИСУ-122 на одной из улиц Берлина

Кто из знаменитостей родился 12 марта

На 12-й день весны пришелся день рождения ряда знаменитостей, от государственных деятелей до спортсменов и артистов. В их числе:

Саймон Ньюком (1835–1909) — один из ведущих астрономов XIX века, автор более 400 исследований о перемещении планет;

Уильям Перкин (1838–1907) — химик, создатель синтетического красителя мовеин;

Владимир Вернадский (1863–1945) — ученый, естествоиспытатель, создатель нескольких научных школ и научного направления биогеохимия.

Вацлав Нижинский (1889–1950) — один из ведущих артистов балета России, новатор танца;

Евгений Поливанов (1891–1938) — лингвист, внесший большой вклад в изучение японского языка;

Лео Эсаки (р.1925) — физик, исследователь полупроводниковых материалов, нобелевский лауреат;

Григорий Горин (1940–2000) — литератор, сценарист;

Григорий Горин (1940–2000) — литератор, сценарист; Лайза Минелли (р.1946) — актриса и певица;

Павел Пинигин (р.1953) — борец вольного стиля, мастер спорта СССР, чемпион ОИ;

Андрей Лопатов (1957–2022) — баскетболист, мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира;

Татьяна Лютаева (р.1965) — актриса, сценаристка;

Алексей Чумаков (р.1981) — эстрадный певец, ведущий, продюсер;

Илья Никулин (р.1982) — хоккеист-защитник, мастер спорта России, чемпион ОИ;

Вадим Шипачев(р.1987) — хоккеист-нападающий, чемпион ОИ и мира;

Марина Литвинчук (р.1988) — гребчиха-байдарочница, чемпионка Европы и мира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Чумаков

Именины 12 марта

В завершение разговора про праздники 12 марта 2024 года обратимся к святцам. Следуя церковному календарю, в этот день справляют именины:

Кира;

Марина;

Арсений;

Виктор;

Николай.

На 12 марта 2024 года приходится несколько очень непохожих, но в равной степени интересных праздников. Это день знакомств, приготовления блинов и хвойных отваров, профессиональный праздник ФСИН и годовщина ряда примечательных исторических событий.

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