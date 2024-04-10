Праздники 10 апреля: Ураза-байрам, Иларионов день, время трапезы и цветов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники 10 апреля

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press День движения Сопротивления — международный праздник 10 апреля 10 апреля — день рождения авторского права и первого снимка черной дыры. Для жителей России и СНГ эта дата связана сразу с несколькими знаменательными событиями. Жители бывшего СССР вспоминают героев Второй мировой войны. А для мусульман это день разговения после Рамадана. Рассказываем, какой праздник приходится на 10 апреля и чем примечателен этот день.

10 апреля 2024 года — Ураза-байрам, или праздник разговения

В числе праздников 10 апреля 2024 года особняком стоит Ураза-байрам. Это одно из важнейших событий мусульманского года. Ураза-байрам завершает священный месяц Рамадан. Укрепившись в вере и получив новый духовный опыт, мусульмане возвращаются к привычному ритму жизни. Поэтому Ураза-байрам символизирует возрождение.

Праздник является переходящим, его дата зависит от лунных фаз. Разговение приходится на новолуние. Поэтому, пусть Ураза-байрама и выпадает на 10 апреля 2024 года, отмечать его начинают уже накануне, вечером 9 апреля.

Торжество начинается с намаза. Затем до наступления рассвета верующие совершают омовение и надевают чистую одежду. Утром они отправляются на праздничную молитву ид-намаз. А уже после этого начинаются застолья (угощения готовятся накануне), встречи с друзьями и родственниками, посещение семейных захоронений. Празднование может продолжаться до трех дней. Поститься 10 апреля 2024 года запрещено.

В некоторых уголках России 10 апреля 2024 года является выходным днем. Нерабочие дни ждут жителей Татарстана, Дагестана, Чечни, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и ряда других республик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ураза-байрам в 2024 году

День движения Сопротивления — международный праздник 10 апреля

Продолжаем выяснять, какие события выпадают на 10 апреля. Для жителей самых разных стран это памятная дата, известная как День движения Сопротивления. Во всем мире вспоминают сторонников антифашистского движения, образовавшегося во времена Второй мировой войны.

Партизане и подпольщики боролись с фашистской оккупацией и пропагандой. Они устраивали забастовки и диверсии, издавали агитационную литературу, призывали окружающих противостоять захватчикам. Среди сторонников движения были и разведчики, собиравшие информацию для армии.

К памятной дате 10 апреля приурочены просветительские лекции и конференции. В школах устраивают классные часы. Некоторые телеканалы выпускают в эфир тематические передачи. А в исторических музеях проходят выставки.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press День движения Сопротивления — международный праздник 10 апреля

Илларионов день 10 апреля в России

В России 10 апреля — Илларионов день. Православная церковь вспоминает преподобного Илариона Нового. Большая часть его жизни пришлась на VIII век, период иконоборчества. Святой придерживался аскезы, много времени проводил в уединении и молитвах. В награду ему был ниспослан дар исцеления. Однажды Иларион был схвачен иконоборцами и подвергнут пыткам, однако даже мучения не заставили его отказаться от веры.

В народе 10 апреля прозвали Иларионом — выверни оглобли. К этому времени окончательно устанавливается теплая погода. А потому крестьяне убирали сани до следующей зимы. Предварительно они снимали оглобли — жерди для запрягания лошадей.

10 апреля также называют днем сбора мать-и-мачехи. Славяне почитали это растение как лечебное. Поэтому его добавляли в чай, а также использовали как основу для лекарственных отваров. Женщины по традиции плели венки из цветов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Традиции 10 апреля

Приметы 10 апреля: что можно и нельзя делать

В Иларионов день принято чистить водоемы от скопившегося сора. Крестьяне верили, что громкие звуки могут разбудить водяного. Поэтому уборку проводили молча, предварительно перекрестившись. Сегодня следовать этим суевериям, конечно, необязательно. Владельцам частных домов достаточно очистить садовый пруд после схождения льда.

Иларионов день — подходящее время для генеральной уборки. В первую очередь рекомендуется вымыть окна. Это также хороший день для начала важных дел. Так что стоит воплотить в жизнь давние задумки. А еще будьте внимательны к знамениям природы: сильный дождь сулит богатый урожай.

Что касается запретов, то на Илариона нельзя:

плохо высказываться об умерших — к беде;

поднимать с земли монеты — к одиночеству;

совершать большие траты — к финансовым проблемам.

Если же говорить про пищевые ограничения, то стоит вспомнить про Великий пост. В 2024 году 10 апреля приходится на среду. Говеющим предписывается сухоедение.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Приметы 10 апреля

Какие события произошли 10 апреля

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 10 апреля. Теперь дадим небольшую историческую справку. На 100-й день года (101-й в високосном году) пришлись следующие интересные события:

1710 год — в Англии начал действовать «Статут королевы Анны» — отправная точка в истории охраны авторского права;

1849 год — запатентована английская булавка;

1912 год — пароход «Титаник» отправился в ставшее роковым плавание;

2019 год — сделана первая в истории фотография черной дыры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Черная дыра

Кто из знаменитостей родился 10 апреля

10 апреля — годовщина со дня рождения многих именитых личностей. В их числе общественные деятели, спортсмены, врачи, филологи и многие другие. Вот некоторые из них:

Гуго Гроций (1583–1645) — философ, литератор, юрист, заложивший основы международного права;

Джон Прингл (1707–1782) — один из отцов военной медицины;

Самуэль Гейнике (1727–1790) — педагог, внес вклад в развитие системы образования для глухонемых;

Самуэль Ганеман (1755–1843) — первый в истории гомеопат, сторонник альтернативной медицины;

Уильям Бут (1829–1912) — основатель Армии спасения;

Бернардо Альберто Усай (1887–1971) — физиолог, исследовал взаимосвязь гормонов гипофиза и метаболизма глюкозы;

Иван Пстыго (1918–2009) — летчик-штурмовик времен Великой Отечественной войны;

Маршалл Ниренберг (1927–2010) — генетик, изучал генетический код и его связь с синтезом белков;

Белла Ахмадулина (1937–2010) — поэтесса поколения шестидесятников, входит в число самых видных русских поэтесс второй половины XX века;

Стивен Сигал (р.1952) — актер, режиссер, сценарист, продюсер и мастер айкидо;

Александр Ерёменко (р.1980) — хоккеист-вратарь, чемпион мира;

Анна Потапова (р.1998) — фигуристка, призер чемпионатов Европы и мира.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Белла Ахмадулина

Именины 10 апреля

Напоследок скажем еще пару слов о событиях 10 апреля. Самое время вспомнить про жень ангела. Именины справляют:

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 10 апреля. В 2024 году это особо значимая дата для мусульман. Между тем православная часть населения вовсю готовится к лету и приводит в порядок жилище.

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