«Праздник Содома и Гоморры»: почему не запретили День святого Валентина

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День святого Валентина 14 февраля из года в год вызывает споры в России. Как отзывались об этом празднике представители Русской православной церкви, депутаты Госдумы и российские политики?

Что говорят в Церкви про День святого Валентина

Русская православная церковь в целом негативно относится к Дню святого Валентина, считая его праздником искусственным и чуждым отечественной культуре. На эту темы высказался и предстоятель Церкви патриарх Кирилл.

«Слава богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским, деятельность запрещена) в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью», — заявил он.

Протоиерей Андрей Ткачев выразился об этом «празднике любви» гораздо жестче.

«Важно, потому что у нас есть праздник любви, семьи и верности. Не просто праздник любви, потому что без семьи и верности это будет праздник Содома и Гоморры. И не просто праздник семьи, потому что это будет аналог 8 марта, только на двоих. А просто праздник верности вообще повис бы в воздухе, потому что не понятно о чем идет речь», — заявил священнослужитель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В беседе с «Царьградом» Ткачев отмечал, что День святого Валентина все чаще отмечают представители ЛГБТ.

«Я надеюсь, это и станет для нас возможным аргументом в пользу возвращения к своим традициям. Если День святого Валентина начнут праздновать все представители ЛГБТ, то тогда от него будет легче отмахнуться», — уверен протоиерей.

Другие священники относятся к спорному празднику мягче, напоминая, что речь все-таки про любовь.

«В наше тревожно-мрачное время не будет лишним для молодых людей какой-либо добрый и нежный праздник, имеющий мало общего с древними языческими луперкалиями», — отметил священник Павел Островский.

«Для того чтобы порадовать свою вторую половинку, не нужно ждать целый год, лучше всего этим заниматься весь год без перерывов в выходные и праздники, и тогда в нашей стране поубавится разводов и приумножится рождаемость», — объявил диакон Михаил Степанков.

Что говорят в Госдуме про День святого Валентина

День святого Валентина часто становится темой для парламентариев в Государственной думе — некоторые из них готовы бороться с ним.

«Не соглашусь с теми, кто видит в День святого Валентина чуждые „западные ценности“. Нет „западных“ или „восточных“ ценностей. Есть общечеловеческие. Праздновать ли День святого Валентина? Это личное дело каждого. Запрещать ли его принудительно — нет, это великая глупость», — считает депутат Максим Иванов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие настроены гораздо строже.

«Патриотизм побеждает. Это иностранный праздник сомнительной идеологии, [он] был навязан нам в результате победы над нами в информационной войне. Сейчас происходит оздоровление общества — организм выздоравливает и начинает отвергать вот эту всякую чушь», — объявил депутат Евгений Федоров.

Его коллега Виталий Милонов, который борется с иностранными праздниками уже много лет, назвал День коммерческим «праздником по продаже трусов».

Другие парламентарии предлагают не бороться с Днем святого Валентина — если он неугоден российскому обществу, его следует «постепенно вытеснять из российской культуры», заявил депутат Ярослав Нилов.

«Десятилетия школьных воспоминаний „отменой“ сверху заштриховать крайне сложно», — отметил он.

«Праздник чужд нашей христианской культуре, но молодежь не вдается в подробности, они просто отправляют друг другу валентинки. Вытеснение ДСВ — это вопрос времени. Причем важно не запрещать людям отмечать эту дату. Надо рассказывать о российском празднике», — считает депутат Нина Останина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нина Останина

Депутат Татьяна Буцкая напомнила, что не вполне понятно, каким образом надо «запрещать» ДСВ.

«Не рассматривается никакого запрета, поскольку праздник сам по себе не является официальным. Мы можем сами придумать День плюшевых игрушек. Потом мы сами можем выбрать любую дату и предложить в определенный день праздновать День плюшевых игрушек», — напомнила она.

Что говорят политики про День святого Валентина

Алтайский депутат и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович обратился к Госдуме с требованием «признать святого Валентина фейковым персонажем».

«Современные исследователи и Русская православная церковь давно доказали, что никакого святого Валентина на самом деле не существовало, и поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком», — приводит слова Малинковича Telegram-канал «Коммунистов России».

А вот бывший премьер-министром Дмитрий Медведев в 2019 году сам поздравил участников инвестиционного форума в Сочи с Днем святого Валентина, потому что «любовь — очень важная часть нашей жизни».

Где будут праздновать День святого Валентина

На текущий момент некоторые регионы самостоятельно принимают решение о том, проводить ли День святого Валентина. У некоторых позиция очень жесткая: так, отмечает РБК, в 2011 году экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко запретил праздновать ДСВ: в директиве, благословленной епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном, предписывается запрет ДСВ в рамках «мероприятий по обеспечению духовной безопасности».

В Татарстане к ДСВ также относятся негативно.

«Официально отмечать праздник 14 февраля в школах не будут. [Он] был навязан нам западной культурой, по сути своей он чужд нам. Хотя стоит признать, что за эти долгие годы прижился во многих семьях, в сознании многих людей. Поэтому нам нужно наше общество переориентировать сейчас на 8 июля», — считает уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

А вот в Кабардино-Балкарии, как отметили журналисты «ФедПресс», День святого Валентина в 2024 году бюджетники будут праздновать «официально». В нескольких населенных пунктах республики проведут мероприятия под названием «День святого Валентина», или «день сердечек».

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