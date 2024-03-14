«Праздник со слезами на глазах»: член ЦИК о выборах в новых регионах Член ЦИК Андреев: выборы президента для новых регионов России — вдвойне праздник

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Выборы президента России в новых регионах страны является не чем иным, как праздником со слезами на глазах для их жителей, поскольку им пришлось пройти через трудности, прежде чем вернуться в «родную гавань», член Центризбиркома РФ Павел Андреев во время открытия ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами российского главы государства. Он отметил, что масштабность досрочного голосования в новых регионах обусловлена соображениями безопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

В этом году впервые в выборах президента России примут участие жители 89 регионов нашей большой страны. Для четырех вернувшихся в состав РФ регионов <...> — это вдвойне праздник. Праздник, конечно, со слезами на глазах, — сказал он.

Ранее руководитель регионального штаба Москвы по наблюдению за голосованием, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев заявил, что в столице явка на выборах президента России может составить более 60%. По его словам, это может произойти, в том числе благодаря тому, что в 2024 году граждане могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил, что россиян не должно беспокоить, признают ли в Европе результаты выборов президента в России. Главное, чтобы с итогами голосования согласились сами граждане страны, подчеркнул он.