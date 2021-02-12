Праздник для всех: самые яркие фото с гонки «Лыжня России — 2021»

В субботу, 13 февраля, в Химках состоялся областной этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021». Мероприятие прошло на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

В соревнованиях могли принять участие все желающие в возрасте от девяти лет. В итоге на десятикилометровую дистанцию вышли пять тысяч человек. Среди них были семьи с детьми, пожилые люди и спортсмены.

Участникам состязаний не помешали ни снегопад, ни морозная погода.

Как прошла лыжная гонка в Химках — в материале NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru