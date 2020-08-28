«Праздник будет спокойным, домашним»: Собянин рассказал о Дне города

Предстоящий День города в Москве не будет массовым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, горожанам не стоит ждать фейерверков, крупных концертов и перекрытия Тверской улицы.
Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках, — отметил он.
Собянин считает, что настоящим праздником для жителей столицы является выход из тяжёлой пандемической ситуации.
Все предприятия работают, город нормально функционирует, — добавил он.
Мэр также выразил уверенность, что столице удастся преодолеть все будущие трудности, которые, как он считает, не будут глобальными,
Ранее NEWS.ru писал, что международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади решили отменить из-за ситуации с коронавирусом.
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