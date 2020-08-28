«Праздник будет спокойным, домашним»: Собянин рассказал о Дне города

https://static.news.ru/photo/e39a2dcc-eaa6-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящий День города в Москве не будет массовым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, горожанам не стоит ждать фейерверков, крупных концертов и перекрытия Тверской улицы.

Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках, — отметил он.

Собянин считает, что настоящим праздником для жителей столицы является выход из тяжёлой пандемической ситуации.

Все предприятия работают, город нормально функционирует, — добавил он.

Мэр также выразил уверенность, что столице удастся преодолеть все будущие трудности, которые, как он считает, не будут глобальными, передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади решили отменить из-за ситуации с коронавирусом.