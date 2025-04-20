Праздничный мясной рулет с гранатовым соусом! Домашний деликатес в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздничный мясной рулет с гранатовым соусом. Этот изысканный деликатес с гранатовым соусом станет настоящей звездой праздничного стола! Нежное куриное филе в сочетании с яркими овощами и насыщенным соусом создаст великолепный вкус и визуальную привлекательность, которые впечатлят всех гостей.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Болгарский перец (жёлтый и красный) — по 1/2 шт.

Сыр твёрдый — 200 г (по желанию)

Соль, перец, копчёная паприка — по вкусу

Гранатовый соус «Наршараб» — для смазывания

Приготовление

1. Каждое куриное филе нарежьте пополам вдоль и отбейте до тонкого состояния. Выложите, немного накладывая друг на друга, в один большой пласт. Посолите, поперчите, приправьте паприкой.

2. Лук и перец нарежьте тонкими полосками. Сыр натрите на крупной тёрке.

3. На филе выложите овощи и сыр. Аккуратно сверните рулетом, закрепите ниткой или зубочистками. Смажьте гранатовым соусом.

4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут с фольгой. За 10 минут до готовности смажьте еще раз рулет гранатовым соусом и выпекайте без фольги. Приятного аппетита!

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