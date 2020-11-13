Правозащитников не пустили к обвиняемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/46fbfe54-26bb-11eb-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не впустили в СИЗО к подозреваемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота» Дмитрию Федоткину. Сотрудники изолятора объяснили отказ тем, что арестованный находится на карантине.

Сегодня члены столичной ОНК посетили столичное СИЗО «Лефортово». Мы попросили дать нам возможность пообщаться с Федоткиным. Однако его сотрудники изолятора к нам не вывели, мотивировав отказ тем, что он пребывает на карантине, — рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Он добавил, что в рамках мер против распространения коронавируса наблюдатели не могу посещать заключённых в камерах, но могут просить сотрудников СИЗО вывести отдельных арестантов для беседы.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Статья, по которой обвиняют Федоткина, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Все материалы дела засекречены.

Как писал NEWS.ru, журналисту Ивану Сафронову, которого также обвиняют в государственной измене, не разрешили позвонить матери в день её рождения. По словам адвоката экс-журналиста, в ФСБ заявили, что звонок может быть использован для «скрытого обмена информацией или выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».