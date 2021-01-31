Правозащитники сообщили о рекордном количестве задержанных на акциях в РФ

https://static.news.ru/photo/fbeaf0ea-63f1-11eb-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум 4818 человек задержали силовики по всей России на незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Наибольшее число задержанных в Москве, где увели 1515 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1097 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород (173) и Тверь (124).

Всего задержания проходили в 85 городах страны, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Ранее в УМВД Приморья заявили, что информация о применении электрошокеров во время задержаний участников несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке не соответствует действительности. Уточняется, что у сотрудников полиции и Росгвардии, обеспечивавших порядок в городе, не было при себе ни электрошокеров, ни травматического оружия.

Во многих городах России 31 января продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания, писал NEWS.ru.