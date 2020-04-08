Правозащитники просят проверить возможное заражение коронавирусом в тюрьмах

https://static.news.ru/photo/23c4f95a-79a9-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фонд «Общественный вердикт» сообщил, что родственники заключённых и освободившихся говорят о случаях заражения коронавирусом в тюрьмах и СИЗО. Правозащитники просят ФСИН проверить эту информацию.

Согласно данным организации, несколько людей с симптомами COVID-19 находятся в ИК-5 Татарстана, СИЗО-1 Краснодарского края и СИЗО-11 Московской области. Заключённые жалуются на высокую температуру и опухшие глаза, но медсанчасть не работает в выходные, а новоприбывшие не изолируются, несмотря на наличие признаков заболевания, говорится в Facebook фонда.

Кроме того, в ярославских ИК-1 и СИЗО-2 сотрудники работают без масок и перчаток.

Из значительного числа учреждений ФСИН к нам поступает информация о том, что там не проводятся тестирования на коронавирус. Только в некоторых учреждениях проводится дезинфекция. В ряде колоний и СИЗО было усилено питание, а заключенным выдаётся на ужин репчатый лук. Понятно, что такие меры являются, мягко говоря, недостаточными для предотвращения вспышки эпидемии, — отметила адвокат организации Ирина Бирюкова.

Как писал NEWS.ru, 17 марта проект Gulagu.net направил в Кремль предложения о широкой амнистии для заключённых из-за эпидемии коронавируса. На следующий день правозащитникам пришёл ответ — администрация президента решила посовещаться с Минюстом и запросила у него позицию на этот счёт.

Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.