Правозащитники опасаются коррупции после ввода в Москве цифровых пропусков

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Введение цифровых пропусков в Москве и Подмосковье оправдано, но нужно не допустить коррупции при проверке автотранспорта. Об этом заявил руководитель Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

Мера вполне оправдана. Подобная практика есть и в других странах. Цифровые пропуска позволят снизить необоснованные передвижения по городу и таким образом благотворно скажутся на снижении распространения вируса, — сообщил «Интерфаксу» правозащитник.

По его словам, заболеваемость в столице не снижается. Это происходит в основном из-за того, что люди не соблюдают режим самоизоляции — выходят на улицу, ездят по городу. Поэтому эффект от ограничительных мер сводится к нулю.

Вместе с тем Брод опасается коррупционной составляющей при проверке автотранспорта.

Должна быть предусмотрена «горячая линия», куда граждане, которые столкнутся с фактами необоснованных действий со стороны правоохранительных органов, смогут сообщить об этом, — добавил член СПЧ.

Он отметил, что правозащитники будут наблюдать за реализацией нововведения и направлять свои рекомендации властям Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие цифровых пропусков станет обязательным с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Указ о введении пропускного режима подписали руководители регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьёв.

Оформление пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля: для москвичей — на сайте мэрии mos.ru, а для жителей области — на портале uslugi.mosreg.ru. Это будут электронные документы с 16-значным идентификатором и QR-кодом для проверки сотрудниками санитарных служб и полиции, которые можно будет распечатать или сохранить в смартфоне.

Пропуска потребуются для любых поездок: на личном автомобиле, мотоцикле, скутере, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Сотрудники действующих организаций смогут оформить пропуска до 30 апреля, остальные граждане смогут получить или документ для посещения медучреждения (оформляется без ограничений), или пропуск на иные цели (можно оформить дважды за неделю).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.