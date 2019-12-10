https://static.news.ru/photo/9e4b25a0-1b1c-11ea-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Антонио Гутерриш Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Press

Исполнительный директор Российского фонда защиты прав спортсменов Иван Мельников рассказал, что фонд обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Правозащитники просят генсека посодействовать в организации независимой международной комиссии, которая сможет беспристрастно оценить решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, передаёт «Интерфакс».

Мельников подчеркнул, что WADA нарушает конвенцию ООН о ликвидации расовой дискриминации во всех её формах, так как большинство российских спортсменов не были замешаны в нарушениях кодекса WADA.

В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке, — рассказал Мельников.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин увидел политическую подоплёку в коллективных наказаниях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов из РФ. Также Путин отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, поэтому РФ имеет все основания подать в Спортивный арбитражный суд (CAS).