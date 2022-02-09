Правозащитники обратились в комиссию Госдумы по этике из-за Делимханова

Правозащитники обратились к главе комитета по этике Госдумы РФ Валентине Терешковой с просьбой обратить внимание на заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, который ранее пообещал отрезать головы критикам главы Чечни Рамзана Кадырова. По их мнению, Терешковой необходимо обсудить с Делимхановым «допустимые способы наказания» вместо названных. Обращение опубликовано на сайте правозащитного центра «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

Правозащитники назвали высказывания Делимханова принижающими не только высокий авторитет депутатов и Государственной Думы, но и представляющими в негативном свете Россию в целом.

Просим Вас в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на заседании возглавляемой Вами Комиссии, и строго указать Адаму Султановичу Делимханову на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей, — говорится в обращении.

Свои высказывания Делимханов сделал в Instagram-аккаунте на чеченском языке. Согласно переводу оппозиционного чеченского Telegram-канала, который растиражировали СМИ, депутат говорил о «кровной мести» семье Янгулбаевых, обещая им преследование.

Ранее первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказывания депутата Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре. Первый зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарёв сообщил, что комиссия рассмотрит высказывания чеченского депутата, если соответствующее обращение поступит в комиссию.