Правозащитники назвали число задержанных на Дальнем Востоке и в Сибири

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Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали 145 человек.

В «ОВД-Инфо» сообщили , что на 09:03, во Владивостоке задержаны 76 человек, в Новокузнецке — 16, в Иркутске — 10, в Хабаровске — восемь, в Петропавловске-Камчатском — семь, в Чите и Барнауле — по пять задержанных, в Улан-Удэ и Новосибирске — по три, в Якутске, Кемерово и Находке — по два, в Южно-Сахалинске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве и Благовещенске — по одному задержанному.

Как писал NEWS.ru, акция в поддержку Навального собрала в Иркутске от 300 до 400 человек. В Хабаровске на улицы города вышли 58 человек.

Ранее МВД вслед за Генеральной прокуратурой предупредило об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.

Несогласованные акции последний раз проходили в России 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.