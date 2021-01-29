Правозащитники назвали число задержанных на Дальнем Востоке и в Сибири

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали 145 человек.
В «ОВД-Инфо»
Как писал NEWS.ru, акция в поддержку Навального собрала в Иркутске от 300 до 400 человек. В Хабаровске на улицы города вышли 58 человек.
Ранее МВД вслед за Генеральной прокуратурой предупредило об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.
Несогласованные акции последний раз проходили в России 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.