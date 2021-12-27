Правозащитники из Gulagu.net пообещали рассказать о деле Тесака в 2022 году

Правозащитный проект Gulagu.net анонсировал расследование обстоятельств пребывания в местах заключения националиста Максима Марцинкевича (Тесака), отбывавшего срок за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. Сейчас по этому делу проверяются данные, и в случае их подтверждения в 2022 году выйдет стрим, говорится в сообщении в чате Telegram проекта.

Тут надо поднимать все материалы личных дел с отметками о соцстатусе и далее расследовать. С учётом важности темы для некоторых читателей мы сейчас это перепроверяем повторно, и если получим подтверждения, сделаем стрим в следующем году, — говорится в сообщении.

Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.

Ранее стало известно, что незадолго до своей гибели Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены ещё в 2003 и 2007 годах.

Ранее Gulagu.net опубликовал на своём YouTube-канале новые видео с пытками из колоний в РФ. Одна из записей была сделана, предположительно, в исправительном учреждении ФСИН в Красноярском крае. На ней видно, как сотрудники колонии жестоко избивают осуждённого. В описании к опубликованным записям говорится о том, что это только 1% из того архива, который имеется в распоряжении правозащитников.