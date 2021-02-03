Правозащитник заявил, что силовикам не понравится декриминализация 280 УК

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Руководитель центра мониторинга экстремистской деятельности «Сова» (признан Минюстом «иностранным агентом») Александр Верховский приветствует декриминализацию статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». При этом он уверен, что силовикам не понравится эта законодательная инициатива. Об Верховский рассказал NEWS.ru.

По мнению Верховского, 280 УК РФ специально сделали «слишком размытой», чтобы при желании под статью подходило почти всё что угодно. При этом, по мнению руководителя «Совы», у власти и так большой набор инструментов для подавления различных политических сил, если такая необходимость возникнет.

Власти расширяют диапазон своих возможностей. Вот они ввели уголовную ответственность для физлиц-иноагентов. Это никакого отношения не имеет к антиэкстремистскому законодательству, но под эту статью тоже совсем не сложно подвести многих людей, которые почему-то кому-то не понравились, — сказал Верховский.

Эксперт добавил, что, по его мнению, силовикам не понравится реформа, так как 280-ю статью «ведёт» ФСБ, но в случае изменений ей будет заниматься полиция. Подобные «перекачивания» полномочий всегда вызывают трения, отмечает Верховский.

Подробнее о причинах и последствиях декриминализации статьи 280 УК РФ читайте в нашем тексте.