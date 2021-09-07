Правозащитник выступил против смертной казни для педофилов

Введение смертной казни для педофилов не решит проблему и не защитит детей от преступников. Об этом «360» рассказал директор московского бюро по правам человека Александр Брод, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Кузбассе.

Очень печально, что наши законодатели тянут с решением вопроса относительно безопасности наших детей и контроля за педофилами. Я противник смертной казни, поскольку, как показывает зарубежная практика, это не является панацеей от всех бед, — отметил эксперт.

По его словам, учитывая, какие проблемы и недочёты есть в российском правосудии, при введении смертной казни, могут пострадать невиновные люди. Кроме того, опыт зарубежных стран показывает, что можно использовать соответствующий реестр педофилов и отслеживать их нахождение при помощи электронных браслетов, добавил правозащитник.

При этом Брод считает, что родители должны следить за своими детьми и, при необходимости, проводить с ними профилактические беседы, предупреждая об опасности и чтобы они не поддавались уговорам незнакомых людей.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.