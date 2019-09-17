https://static.news.ru/photo/f1102028-d946-11e9-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/braginsasha73

В соцсетях вступились за советницу ульяновского губернатора Светлану Опенышеву. Та подверглась нападкам руководства из-за фотографий с отдыха в Азербайджане.

55-летняя госслужащая выложила в Instagram фото из санатория, где она принимает ванну с нафталанской нефтью. Глава региона Сергей Морозов распорядился провести служебную проверку в отношении Опенышевой, пообещав гражданам, что «любое нескромное отношение будет пресекаться».

Женщине может грозить увольнение. Она уже удалила фотографии и принесла извинения.

При этом чиновница, как пишет « Ридус », получила неожиданную поддержку от правозащитников и пользователей соцсетей. Многие комментаторы не нашли причин наказывать Опенышеву. А известный в Ульяновске правозащитник Александр Брагин опубликовал в Instagram фото, где принимает такую же ванну.

Поддержу @openysheva_sv (Опеньшевой. — News.ru) в том, что для укрепления организма и лечения суставов именно надо ездить в такие места. Эта нефть уникальная и есть только в Азербайджане, — написал он.

Ранее News.ru писал, что российские звёзды устроили флешмоб в поддержку актёра Павла Устинова. Молодого человека осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОНа» во время несогласованной акции 3 августа в Москве. Его коллеги по сцене в один голос заявляют о неадекватности приговора и полной невиновности артиста. Так, за освобождение Устинова вступились Гарик Харламов, Екатерина Варнава, Даниил Козловский, Семён Слепаков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие, писал News.ru.