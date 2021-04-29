Правозащитник: Россию ждут сотни тысяч бомжей после решения КС

После решения Конституционного суда о законности продажи за долги единственного жилья в России может произойти социальный взрыв. Об этом заявил правозащитник Владимир Тихоньков. По мнению специалиста, уже через несколько лет страна столкнётся с сотнями тысяч граждан без определённого места жительства, пишет «Царьград».
По словам Тихонькова, этим решением государство
Он напомнил, что в настоящее время, по данным Росстата, 34% граждан живут в день на сумму менее 633 рублей, хотя по субъективным оценкам даже на 790 рублей сложно прожить. В результате типичная семья не может планировать свою жизнь и покупки вперёд дольше чем на три месяца, а любая серьёзная покупка требует получения кредита. Уже сейчас в стране число просрочивших платежи за ЖК-услуги, выплаты за ипотеку и кредиты составляет около 4 млн человек.
Правозащитник отметил, что раньше нормой о невозможности продать единственное жилье за долги пользовались наряду с честными гражданами и мошенники, однако их в обществе менее 1/10 000 от всего населения. Теперь решение КС позволит отбирать квартиры за просрочку платежей по обычным денежным кредитам и займам.
По словам Тихонькова, эти нововведения выгодны прежде всего «банкстерам» и микрофинансовым организациям, которые заинтересованы в возврате своих денег с процентами.
«Хороший» подарок населению. Прямо-таки отличный... от других. Тем более перед выборами в Госдуму этой осенью, — резюмировал правозащитник.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд России наделил суды правом преодолевать имущественный иммунитет, если должник не останется после этого без пригодной для проживания недвижимости.
В постановлении указывается, что должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить вопреки его желанию в другой населённый пункт. С другой стороны, имеет значение наличие доказанных злоупотреблений в приобретении жилья, когда должник переводит имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы избежать взыскания по долгам. Наряду с этим суды должны учитывать соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.