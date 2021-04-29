Правозащитник: Россию ждут сотни тысяч бомжей после решения КС

https://static.news.ru/photo/67bbaae8-a8f4-11eb-b586-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После решения Конституционного суда о законности продажи за долги единственного жилья в России может произойти социальный взрыв. Об этом заявил правозащитник Владимир Тихоньков. По мнению специалиста, уже через несколько лет страна столкнётся с сотнями тысяч граждан без определённого места жительства, пишет «Царьград».

По словам Тихонькова, этим решением государство развернуло «все свои орудия» по взысканию долгов против честных людей, которые могут не выплатить кредит, только когда в доме нет еды.

Он напомнил, что в настоящее время, по данным Росстата, 34% граждан живут в день на сумму менее 633 рублей, хотя по субъективным оценкам даже на 790 рублей сложно прожить. В результате типичная семья не может планировать свою жизнь и покупки вперёд дольше чем на три месяца, а любая серьёзная покупка требует получения кредита. Уже сейчас в стране число просрочивших платежи за ЖК-услуги, выплаты за ипотеку и кредиты составляет около 4 млн человек.

Правозащитник отметил, что раньше нормой о невозможности продать единственное жилье за долги пользовались наряду с честными гражданами и мошенники, однако их в обществе менее 1/10 000 от всего населения. Теперь решение КС позволит отбирать квартиры за просрочку платежей по обычным денежным кредитам и займам.

По словам Тихонькова, эти нововведения выгодны прежде всего «банкстерам» и микрофинансовым организациям, которые заинтересованы в возврате своих денег с процентами.

«Хороший» подарок населению. Прямо-таки отличный... от других. Тем более перед выборами в Госдуму этой осенью, — резюмировал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России наделил суды правом преодолевать имущественный иммунитет, если должник не останется после этого без пригодной для проживания недвижимости.

В постановлении указывается, что должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить вопреки его желанию в другой населённый пункт. С другой стороны, имеет значение наличие доказанных злоупотреблений в приобретении жилья, когда должник переводит имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы избежать взыскания по долгам. Наряду с этим суды должны учитывать соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.