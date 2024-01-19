Правозащитник рассказал об отношениях Ефремова с начальником колонии Председатель ОНК Гуров назвал хорошими отношения Ефремова с начальником колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 города Алексеевки Белгородской области за ДТП со смертельным исходом, наладил хорошие отношения с начальником колонии, рассказал NEWS.ru председатель Общественно-наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров. Правозащитник уверен, что это положительно повлияет на решение об условно-досрочном освобождении.

У Ефремова там все хорошо, он с начальником колонии [Сергеем Плясовым] в хороших отношениях. Сам Ефремов о своих планах на УДО, когда мы там были полгода назад, нам ничего не говорил, но думаю, что все нормально у него, — рассказал Гуров.

Предполагается, что Ефремов может выйти из тюрьмы уже в марте этого года. Суд назначил ему 7,5 года лишения свободы. Почти половину срока актер уже отсидел и по закону весной может подать в суд ходатайство на УДО. Согласно правилам, администрация исправительного учреждения составляет характеристику на осужденного, которая является важным фактором при принятии судьей решения.

Ранее, по сообщению Telegram-канала SHOT, осужденный актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.