Правозащитник раскрыл, на что обращать внимание при выборе вина Правозащитник Павлов: при выборе вина нужно обратить внимание на акциз

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При выборе вина нужно в первую очередь обратить внимание на наличие акцизной марки, посоветовал заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что также важно, чтобы в магазине соблюдались условия хранения.

Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко. Опять же, приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность, — пояснил правозащитник.

Кроме того, открытые бутылки с вином не стоит хранить долго. Это негативно влияет как на вкусовые качества, так и на состояние напитка. Самой оптимальной температурой для вина является комнатная. Павлов также добавил, что отечественные производители достигли хороших результатов в сфере производства вин.

Диетолог Ольга Чухачева ранее предупредила, что употребление любых алкогольных напитков не рекомендуется на пустой желудок. По ее словам, натощак допустимо пить любые безалкогольные напитки, если они не вызывают неприятных симптомов.