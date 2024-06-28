Правозащитник раскрыл, что делать в случае проверки документов полицейскими Правозащитник Мельников: полицейские должны назвать причину проверки документов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человека остановили сотрудники полиции с целью проверки документов, он имеет право узнать причину, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, можно уточнить в дежурной части, находятся ли полицейские в этот момент на службе.

Обычная проверка документов сотрудниками полиции возможна, но важный вопрос: находятся ли полицейские на службе? Вы всегда можете позвонить в дежурную часть, узнать информацию относительно нахождения сотрудника полиции на дежурстве и спросить, какая территория в его компетенции, — объяснил эксперт.

Правозащитник отметил, что сотрудники должны назвать причину, на основании которой проверяют документы, например, ориентировка это или профилактика. Перед этим полицейские должны представиться и предъявить свои служебные удостоверения, данные из которых можно записать на всякий случай.

Если сотрудники полиции отказываются показывать удостоверения, можно позвонить на «112» или «102» и узнать там нужную информацию, добавил Мельников. Также можно показывать документы из своих рук. Однако полицейские не имеют права брать личные вещи или телефон, поскольку в 23-й статье Конституции закреплена неприкосновенность частной жизни.

Проверять телефон без судебного постановления полицейский не может. Это противоречит Конституции РФ. Если проверяют на наличие острых предметов и запрещенных веществ, то это должно быть исключительно в присутствии понятых и с применением видеозаписи, — подчеркнул специалист.

Если человека останавливают и применяют какие-то действия, он должен написать обращение в прокуратуру и управление собственной безопасности, заключил правозащитник.

Ранее в московском Чертаново полицейские сломали руку местной жительнице во время задержания. Женщина шла через парк, а стражи порядка решили, что перед ними закладчик. Пострадавшая написала заявление.