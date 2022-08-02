Правозащитник раскритиковал запрет на усыновление детей иностранцами Правозащитник Альтшулер раскритиковал запрет на усыновление детей иностранцами

Фото: shutterstock

Правозащитник Борис Альтшулер раскритиковал законопроект, запрещающий гражданам недружественных стран усыновлять детей из России. Председатель правления региональной общественной организации «Право ребенка» считает, что сироты не должны становиться жертвами политики, пишет Pravda.Ru.

Дружественная страна или недружественная — это политика, это чистая политика. А ребёнок живой, и те живые граждане «недружественных» стран, которые, может быть, совсем не являются недружественными к России, эти граждане... Это коллективное наказание детей, которые могли бы быть усыновлены, а останутся не усыновлены, — заявил правозащитник.

Альтшулер убежден, что, предлагая подобные законопроекты, депутаты оставляют детей в «адских условиях». Он напомнил, что иностранцы часто усыновляли в России детей с инвалидностью, а на родине у них один путь — в детский дом-интернат, от которых во всем мире давно отказались.

О том, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами недружественных стран, стало известно 1 августа. Иностранцам также запретят оформлять опекунство над российскими детьми. По мнению авторов инициативы, страны Запада «подменяют понятия добра и зла, разрушают традиционные семейные устои и нравственные ценности».