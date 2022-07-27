Правозащитник раскритиковал идею Минюста расширить особый режим в тюрьмах Правозащитник Мельников раскритиковал идею Минюста расширить особый режим в тюрьмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный изолятор

Инициатива Минюста по расширению перечня обоснований для ввода особого режима в колониях и СИЗО может привести к росту нарушений и их сокрытию под разными предлогами, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Единственный способ борьбы с пытками — это открытость и общественный контроль, считает он.

Я не вижу здесь плюсов. Говорят о якобы обеспечении безопасности. Но я не помню случаев, когда в результате бунтов пострадали члены ОНК или адвокаты были взяты в заложники. Под благовидным предлогом в «пыточных колониях» может быть введен постоянный режим карантина. При этом мне непонятно, как с этим бороться. Доступ членов общественных наблюдательных комиссий должен быть постоянным. Нельзя давать такой инструмент для теоретически возможного манипулирования, — пояснил правозащитник.

Мельников назвал основной проблемой инициативы возможный отказ в допуске адвокатов или членов общественных комиссий, как это было в Москве во время пандемии коронавируса. Он также отметил, что недобросовестные сотрудники УФСИН могут использовать карантин для сокрытия информации о нарушениях, в том числе о пытках.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц. За них будет грозить до 12 лет тюрьмы, так как теперь пытки входят в категорию особо тяжких преступлений. К ответственности будут привлекать работников ФСИН, следователей и дознавателей.