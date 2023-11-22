Правозащитник предложил усилить борьбу с наркобизнесом Правозащитник Комсолев: в России нужно доносить на распространителей наркотиков

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В России необходимо ужесточить наказание за сбыт наркотиков и усилить мероприятия по профилактике данного вида преступлений, заявил правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. В разговоре с «360» юрист подчеркнул, что следует доносить на тех, кто принимает запрещенные вещества, и на тех, кто их распространяет.

Должны быть мероприятия по профилактике этого вида преступления: доносить на тех, кто употребляет либо может распространять, по городу развесить информационные листы о запрете распространения наркотиков, а сбытчикам назначать самое жестокое наказание, — пояснил Комсолев.

Это позволит сократить объем распространения, уверен правозащитник. Эксперт подчеркнул, что полиция должна быть осведомлена, кто и когда употребляет наркотики, а также вести статистику, на каких территориях происходит сбыт. По мнению юриста, на этом этапе можно пресечь большое количество преступлений. Эксперт отметил, что самое страшное в наркобизнесе — вербовка несовершеннолетних, которые вступают в группировки из-за желания заработать.

Ранее стало известно, что в Астрахани минимум 25 человек отравились метадоном. Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, три человека скончались — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

Региональное управление МВД позже сообщило, что отравление могло произойти из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.