Правозащитник ответил на слова о бунте в «Крестах»

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Александр Холодов рассказал, что заключённые в колпинском СИЗО «Кресты» смотрели футбол и бурно реагировали на матч. Так он прокомментировал слухи о бунте в разговоре с РБК.

Холодов объяснил, что заключённым разрешили смотреть финал чемпионата Европы по футболу. Это подтвердила для РБК и пресс-секретарь УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина.

Да, похулиганили немножко, но, к счастью, без последствий. Что-то жечь, естественно, не разрешали, но у кого-то привычки остались — жечь фаеры, — рассказал Холодов.

Он добавил, что в день матча в СИЗО действительно случился конфликт. Заключённые пытались из-за жары снять форточку, заклеив для этого видеокамеру. Они не отреагировали на замечания, и их силой перевели в карцер.



Ранее сообщалось, что в Италии на праздновании победы в чемпионате Европы по футболу погибли несколько человек. В Великобритании после поражения прошли беспорядки.