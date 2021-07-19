Правозащитник ответил на слова о бунте в «Крестах»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:57, 20 июля 2021
Фото: kresty.ru
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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Александр Холодов рассказал, что заключённые в колпинском СИЗО «Кресты» смотрели футбол и бурно реагировали на матч. Так он прокомментировал слухи о бунте в разговоре с РБК.
Холодов объяснил, что заключённым разрешили смотреть финал чемпионата Европы по футболу. Это подтвердила для РБК и пресс-секретарь УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина.
Да, похулиганили немножко, но, к счастью, без последствий. Что-то жечь, естественно, не разрешали, но у кого-то привычки остались — жечь фаеры, — рассказал Холодов.
Он добавил, что в день матча в СИЗО действительно случился конфликт. Заключённые пытались из-за жары снять форточку, заклеив для этого видеокамеру. Они не отреагировали на замечания, и их силой перевели в карцер.
Ранее сообщалось, что в Италии на праздновании победы в чемпионате Европы по футболу погибли несколько человек. В Великобритании после поражения прошли беспорядки.