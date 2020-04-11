Кучерена: ограничения должны соответствовать Конституции

https://static.news.ru/photo/2691bb0a-7c29-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: Wikimedia

Руководитель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена прокомментировал введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. По его словам, такие решение властей должны соответствовать Конституции и федеральным законам.

Он отметил, что в каждой стране в настоящий момент принимаются жёсткие меры, ограничивающие права граждан, передаёт «Интерфакс».

И для того, чтобы в будущем наши суды не были завалены жалобами граждан, всё это нужно привести в соответствие с Конституцией, конвенциями о защите прав и свобод гражданина, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, пропускной режим станет общим для всего Московского региона — главного очага распространения коронавируса в стране. Власти решились на введение цифровых пропусков на фоне ускорения темпов распространения инфекции, отмеченного на этой неделе.

В столице зарегистрировали почти 8,9 тысячи пациентов с COVID-19, в Подмосковье — более тысячи.