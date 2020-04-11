Кучерена: ограничения должны соответствовать Конституции

Руководитель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена прокомментировал введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. По его словам, такие решение властей должны соответствовать Конституции и федеральным законам.
Он отметил, что в каждой стране в настоящий момент принимаются жёсткие меры, ограничивающие права граждан,
И для того, чтобы в будущем наши суды не были завалены жалобами граждан, всё это нужно привести в соответствие с Конституцией, конвенциями о защите прав и свобод гражданина, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, пропускной режим станет общим для всего Московского региона — главного очага распространения коронавируса в стране. Власти решились на введение цифровых пропусков на фоне ускорения темпов распространения инфекции, отмеченного на этой неделе.
В столице зарегистрировали почти 8,9 тысячи пациентов с COVID-19, в Подмосковье — более тысячи.
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