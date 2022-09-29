Правозащитник оценил шансы на экстрадицию уехавших за рубеж россиян Правозащитник Новицкий: шансов на выдачу уехавших за границу россиян немного

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Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Шанс на экстрадицию уехавших за границу из-за частичной мобилизации россиян невелик, рассказал в беседе с Pravda.Ru правозащитник Владимир Новицкий. Он объяснил, что выдача возможна только в случае двустороннего соглашения, которое подтверждает взаимность решения судов обеих стран на этот счет. Однако, по его мнению, многие государства не выдадут скрывшихся от мобилизации россиян, так как в данном случае речь идет об их рисках для здоровья и жизни.

Поскольку здесь речь идет о вероятности призыва на военную службу в целях спецоперации, то здесь есть риски для жизни и здоровья, поэтому, на самом деле, шансов на выдачу таких лиц немного, — заявил эксперт.

По словам Новицкого, привлечь россиянина к ответственности за уклонение от военной службы можно, если он был уведомлен о том, что призван на сбор или на военную службу, или мобилизован. Также необходимо подтверждение получения повестки. Только в случае, если он был уведомлен, у военкоматов открывается возможность обращаться через соответствующие структуры в МИД страны, где находится уклонист, уточнил юрист.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее заявил, что Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации только при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом, инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.