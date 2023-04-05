Правозащитник оценил идею формировать отряды миротворцев из добровольцев Правозащитник Ионов поддержал идею формировать отряды миротворцев из добровольцев

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Законопроект, который позволит прошедшим спецподготовку военнослужащим добровольно войти в состав миротворцев, можно только поддержать, заявил в беседе с «360» правозащитник Александр Ионов. По его словам, такие бойцы смогут применить свой опыт, чтобы пресечь жертвы среди мирного населения в зоне боевых действий. Помимо того, они смогут предотвратить провокации со стороны противоборствующих сторон, отметил эксперт.

Я думаю, что эту инициативу можно приветствовать, ведь добровольцы — это те люди, которые имеют достаточно серьезную, подтвержденную подготовку и военную школу. Это участники боевых действий, это люди, которые в том числе имеют морально-волевые качества по участию в подобных мероприятиях, — подчеркнул Ионов.

Правозащитник добавил, что мандат на проведение миротворческих миссий регламентирован как российской конституцией, так и нормами международного права, такими как Договор о коллективной безопасности и резолюция Совбеза ООН.

Депутаты Госдумы ранее приняли в первом чтении законопроект, позволяющий военнослужащим, которые прошли специальную подготовку, добровольно входить в состав миротворцев. Документ разработали в правительстве России, уточнило издание.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».