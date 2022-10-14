Правозащитник объяснил, могут ли полицейские выдавать повестки у метро Правозащитник Ерохин: полиция может приглашать резервистов на сверку документов в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

В большинстве случаев повестки, которые касаются призыва по частичной мобилизации, представляют собой приглашения в военкомат или мобилизационный пункт для сверки данных, заявил в беседе с «Радио 1» правозащитник Константин Ерохин, комментируя «облавы» на резервистов на метро Щелковская. По его словам, правоохранители имеет возможность пригласить резервиста в отделение полиции или в военкомат для сверки документов.

Если задерживали людей и отправляли их для сверки документов в отдел, то это одно дело. Тут вопрос в том, какие именно были для этого основания. Требования полиции являются законными. Если закон требует пройти для осмотра в военкомат или отдел, то его, конечно, надо исполнять, — уточнил эксперт.

Юрист уточнил, что если со стороны полицейских фиксируются какие-то незаконные действия, следует писать жалобы на сотрудников, принявших решение о призыве на службу и на начальника полиции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Он отметил, что уже призваны 220 тысяч человек. Изначально планировалось мобилизовать 300 тысяч. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации дополнительных мер не планируется. Путин добавил, что из общего числа призванных 33 тысячи уже находятся в подразделениях. Из них 16 тысяч выполняют боевые задачи.