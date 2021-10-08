Правозащитник назвал тюремные понятия оружием спецслужб
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:16, 08 октября 2021
Владимир ОсечкинФото: momentistini_tv/twitter.com
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Основатель независимого комитета против коррупции и пыток «Гулагу.нет» Владимир Осечкин назвал тюремные понятия оружием в руках спецслужб. По его словам, сотрудники используют их в своих целях, сообщает Lenta.ru.
Осечкин рассказал, что принятые в тюремной культуре традиции перестали действовать так, как раньше. Но их освоили и используют спецслужбы, и для падения в тюремной иерархии сейчас не нужно нарушать воровские законы. Осечкин добавил, что пытался объяснить это ворам в законе.
Я им объяснял: «Неважно, вор ты или авторитет — любого могут связать, раздеть. И что, после этого такой человек должен становиться обиженным?». Самому криминалитету надо как-то реформировать эти моменты. Нужно, чтобы человек, ставший жертвой насилия, не считался изгоем в тюремной среде. Иначе это насилие становится оружием в руках спецслужб, — заявил правозащитник.
Ранее «Гулагу.нет» получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы.
После появления информации о систематических пытках заключённых в тюремной больнице начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке. По данным правозащитников, противоправные действия специально снимались для использования видео в качестве компромата.