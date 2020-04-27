Правозащитник назвал сумму, на которую могут рассчитывать россияне при ЧС

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Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в случае объявления в РФ чрезвычайной ситуации (ЧС) каждый гражданин может претендовать на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В своём Telegram-канале Чиков сослался на постановление правительства, которое начало действовать с 1 января 2020 года, где обозначены трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС. Помимо выплат в 10 тыс. рублей предусмотрены также единовременные пособия в 1 млн рублей на каждого погибшего в результате ЧС, распределённые в равных долях на каждого члена его семьи. В случае нанесения ущерба здоровью гражданам в результате ЧС положены компенсации в 200 тыс. рублей (лёгкий вред) и 400 тыс. рублей (средний и тяжкий).

Как писал NEWS.ru, жители России массово записывают видеообращения к президенту страны Владимиру Путину, в которых просят ввести режим ЧС. Они уверены, что только в таком случае государство возьмёт на себя все обязательства по обеспечению людей, малого и среднего бизнеса средствами к существованию, позволит не платить по кредитам, а в некоторых случаях Москва поможет даже едой. В стране на фоне «нерабочих дней» растёт безработица, снижается уровень доходов, а в ряде случаев россияне и вовсе оказались без денег.