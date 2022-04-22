Правозащитник Лев Пономарёв временно уехал из России

Правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента) сообщил о временном отъезде из России. Он объяснил этот шаг необходимостью отпуска на фоне тревожной ситуации, сложившейся вокруг него и его организаций. Письмо правозащитника опубликовано на сайте общественной организации «За права человека» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

Я действительно временно уехал из России, впервые за долгое время позволив себе отпуск. Ситуация вокруг меня и моих правозащитных организаций всё это время была тревожная. Это и постоянные провокации, и спам-атаки, и задержания, и, не скрою, неоднозначная информация из разных источников о планах насчёт меня, — говорится в письме Пономарёва.

При этом он отметил, что следит «за тревожной ситуацией в России» и продолжает выполнять все «доступные на настоящий момент функции».

Ранее Льва Пономарёва задержали в Москве. Он создал петицию против военной операции России на Украине, которая набрала около миллиона подписей.

Также сообщалось, что 27 февраля на Пономарёва напали , когда он возвращался с возложения цветов на мосту, где убили Немцова. Ему облили куртку химической жидкостью.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году, было признано Минюстом РФ НКО — иностранным агентом в 2014 году. 7 марта 2021 года оно было ликвидировано из-за внесения возглавлявшего его Пономарёва в реестр иноагентов.