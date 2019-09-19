https://static.news.ru/photo/e2be9f5a-daf8-11e9-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Глава комитета против пыток Игорь Каляпин рассказал, что самая тяжёлая ситуация с пытками наблюдается на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Чаще всего в его комитет приходят жалобы на сотрудников криминальной полиции и уголовного розыска.

Если не брать Северный Кавказ, то самая тяжёлая ситуация с пытками в Краснодарском крае, а с законностью хуже всего в Москве, потому что всё абсолютно происходит в ручном режиме. Можно написать заявление в Следственный комитет и вообще не получить ответа, — рассказал «МК» Каляпин.

По его словам, избиениями, изнасилованиями и пытками правоохранители до сих пор добиваются любых показаний, даже «убийство Кеннеди раскроют на территории любого района Москвы».

Обычно даже при наличии явных следов и всех оснований для возбуждения уголовного дела никто ничего не делает, и всё сходит им с рук, — подчеркнул правозащитник.

Единственный совет, который он дал тем, кто попался в руки садистов-полицейских, — создать как можно больше доказательств того, что они сделали: испачкать всё кровью, измазать крышку стола снизу, выплюнуть выбитые зубы под шкаф, кричать громче, чтобы хотя бы люди в коридоре запомнили этот момент.

Как писал News.ru, Выборгский гарнизонный военный суд признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего сотрудника УФСБ Петербурга и области Илью Кирсанова и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Оперуполномоченный Кирсанов надел на потерпевшего Игоря Саликова наручники, уложил лицом в пол, взял ружьё и «нанёс не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего». В результате потерпевший получил тяжкие повреждения в виде внутренних разрывов.