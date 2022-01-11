Правозащитница сообщила о серии самоубийств в московском СИЗО № 4

За последние недели в московском СИЗО № 4 («Медведь») произошло два самоубийства, сообщила «Интерфаксу» член Совета по правам человека при президенте и член ОНК Москвы Ева Меркачёва. Ранее в СИЗО сменился начальник изолятора: Владимир Машкин ушёл на пенсию, а его место занял Павел Екимов, который ранее работал в Управлении ФСИН по Москве.

В двадцатых числах декабря покончил с собой обвиняемый по статье о сексуальном насилии гражданин Белоруссии, в январе — подозреваемый в хранении наркотиков, — сказала Меркачёва.

Как рассказала правозащитница, один из покончивших с собой — 37-летний Сергей К., подозреваемый в хранении наркотиков. Он находился в подавленном настроении, опасаясь, что его статью переквалифицируют на более тяжёлую. Мужчина поступил в камеру 1 января и провёл там около трёх дней.

До него самоубийство в этом СИЗО совершил гражданин Белоруссии, обвиняемый по «сексуальной» статье. Заключённый находился в карцере после драки с сокамерником, также обвиняемым в сексуальном насилии.

В конце сентября сообщалось, что в служебной машине СИЗО № 4 в Москве было найдено тело заключённого. На момент нахождения мужчина был мёртв пять-шесть часов. На его теле и голове было обнаружено множество гематом и колото-резаных ран. Погибшим оказался 28-летний мужчина, который был заключён под стражу 2 сентября по решению Савёловского суда. Его подозревали в краже.