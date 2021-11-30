Правозащитница рассказала о схемах вымогательства в женских колониях ФСИН

Правозащитники открыли схему вымогательства со стороны сотрудников ФСИН в женских колониях. Деньги у родственников заключённых вымогались для получения свободы по условно-досрочному освобождению (УДО). Ради этого некоторым семьям пришлось брать кредиты и продавать недвижимость. Подробности схем раскрыла правозащитница Марина Литвинович в интервью Lenta.ru.

Вообще руководство колоний нацелено на постоянное вытаскивание денег из семей заключённых. Их всегда интересуют женщины, чьи семьи могут платить. И очень часто женщине, которая хочет выйти по УДО, прямым текстом говорят: надо купить стройматериалы или оплатить какие-то работы, — сообщила правозащитница.

Литвинович подчеркнула, что средства, выделяемые государством на ремонт колоний, могут быть украдены сотрудниками исправительных учреждений. В случае отказа от такого способа «выкупа» родственников надзирательницы находят другие варианты — среди обеспеченных заключённых находятся те, которые готовы заплатить за свою свободу. При этом часто речь идёт о значительных суммах, в регионах они могут превышать 100 тысяч рублей.

При этом физическое насилие в женских колониях не нашло особого применения. Но часто речь может идти о других манипуляциях сотрудников ФСИН. Например, работающим на швейных производствах россиянкам могут запретить часто посещать туалет, это разрешено делать один или два раза за смену.

Причём на это даётся очень мало времени, около 5-10 минут. С учётом того, что на производстве работает, допустим, 70 женщин, а унитазов только пять, получается, что не все даже успевают, — рассказала правозащитница.

По мнению Литвинович, такие «методы» вполне вписываются в категорию пыток.

Ранее отбывавший заключение в Саратовской колонии программист Сергей Савельев, обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых засняты факты пыток и насилия других осуждённых со стороны заключённых, сотрудничающих с ФСБ и ФСИН.

Позднее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые.

В скором времени произошло увольнение президентом РФ Владимиром Путиным директора ФСИН РФ Александра Калашникова.