Правозащитница объяснила изнасилования на камеру в российских тюрьмах

В российских тюрьмах ужесточился общественный контроль за порядком, и надзиратели больше не могут просто избить заключённого, так как будут видны следы побоев, поэтому они прибегают к такому инструменту пыток, как изнасилование, заявила Lenta.ru правозащитница и политик Марина Литвинович.

Произошло это в нулевых годах, когда, во-первых, появилось видеонаблюдение. Стало уже невозможно просто взять и избить человека, потому что ты постоянно находишься в объективе видеокамеры. Вторая причина — это появление общественного контроля. Это члены ОНК (Общественных наблюдательных комиссий. — NEWS.ru) в большей степени и уполномоченные по правам человека — в меньшей. В основном к сокращению случаев прямых избиений привела именно деятельность ОНК, — пояснила Литвинович.

Она добавила, что иногда тюремщики прибегают к более изощрённым наказаниям, не оставляющим следов на теле заключённого: например, бьют палками по пяткам или выкручивают конечности. Следы пыток сексуального характера также очень сложно определить, если не осматривать целенаправленно прямую кишку: без этого невозможно понять, был ли человек подвергнут сексуальному насилию, подчеркнула Литвинович.

Об истязаниях заключённых ранее сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых и их родственников на пытки и злоупотребления в ОТБ-1 и других учреждениях УФСИН по Саратовской области.