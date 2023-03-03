Правозащитница Каткова исключена из списка иностранных агентов Экс-координатор «Голоса» из Орла лишилась статуса иноагента из-за отсутствия иностранных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции исключило из списка иноагентов координатора орловского «Голоса» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Веронику Каткову, передает ТАСС. Такое решение было принято, поскольку Каткова перестала получать материальную поддержку из-за рубежа.

Каткова была включена в реестр в сентябре 2021 года за 5445 рублей, полученные от «Лиги избирателей» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в феврале 2020 года. При этом «Лига избирателей» была признана иностранным агентом лишь спустя восемь месяцев после выплаты гонорара.

Каткова ранее была включена в список 42 объединенных заявителей по делу об иноагентах, которое рассмотрит Европейский суд по правам человека.

В сентябре статус иноагента сняли с российского правозащитного проекта «Апология». По данным Минюста, организация за весь год не получала иностранного финансирования, в результате чего оснований для нахождения в данном списке у «Апологии» нет. Сами представители организации настаивали, что получали помощь только от россиян и только с российских карт.